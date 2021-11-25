В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»

Главное: 25 ноября умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Недавно он заразился коронавирусом и был госпитализирован в «непростом состоянии».

Детали: Сегодня на 84-м году жизни в Киеве скончался бывший городской голова, депутат Киевского городского совета, глава фракции «Единство», Александр Омельченко. Как сообщает действующий мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Telegram, при жизни он не только был близким другом, посещавшим все его боксерские поединки, но и рассказывал о нюансах управления Киевом.

При этом причины смерти не назвал.

В тему: 18 ноября Виталий Кличко сообщил, что Александр Омельченко попал в больницу с поражением легких. Врачи диагностировали коронавирусное заболевание. «На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета, Александр Александрович Омельченко, находится сейчас в больнице, в таком, знаете ли, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких», — заявил он.

Справка: Александр Омельченко родился 9 августа 1938 в Винницкой области. Кандидат технических наук. Работал на предприятиях «Киевгорстроя» в должностях от рабочего до директора завода железобетонных конструкций, также был главным инженером строительного комбината и первым заместителем главы «Киевгорстроя».

После пребывания в Афганистане в 1987-1989 годах работал в системе Госстроительства, был заместителем председателя исполкома Киевского городского совета, занимал должности генерального директора «Киевреконструкции».

Возглавлял Киевскую государственную городскую администрацию на протяжении 10 лет, с 1996 по 2006 гг, также в 1998-1999 гг занимал пост председателя Киевского городского совета. С 1999 по 2006 гг был мэром Киева.

В 2004 г баллотировался в президенты и получил 0,48% голосов избирателей.

Был народным депутатом VI созыва от блока «Наша Украина-Народная Самооборона» по квоте «Народной самообороны». Возглавлял парламентский комитет по государственному строительству и самоуправлению.

В 2010 году был среди депутатов, которые голосовали за ратификацию «Харьковских соглашений», подписанных Виктором Януковичем о продлении пребывания российского Черноморского флота в украинском Крыму до 2042 г в обмен на скидку на газ.

В 2014 году снова баллотировался на выборах городского головы Киева, проиграл, но прошел в Киевский городской совет.

В действующем составе Киевсовета возглавлял фракцию «Единство». Был главой постоянной комиссии по вопросам охраны культурного наследия и членом комиссии по оценке коррупционных рисков в деятельности Киевского городского совета.