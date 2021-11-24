Главные новости за 24 ноября 2021 года

— По информации Национальной академии наук Украины, пик смертности от коронавируса в стране был пройден 8-12 ноября 2021 года. Спад заболеваемости фиксируют во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.

— Сегодня на заседании правительства было принято решение об изменении правил адаптивного карантина. Теперь, в том числе, сертификаты о вакцинации нужно показывать в приложении «Дия».

— За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 14 325 людей. Умерли 595 больных.

— Из-за аварии на электрической подстанции в Вышгороде произошел коммунальный коллапс. В городе отсутствует свет и вода.

— Одесса и Одесская области близки к тому, чтобы покинуть «красную» зону и оказаться в «оранжевой». Случиться это может уже на этой неделе.

— Футбольной Суперлиге поставили ограничения. Против нее проголосовал Европарламент.

— Владимир Путин заявил, что испытал на себе новое лекарство от коронавируса. Он привился назальной вакциной.