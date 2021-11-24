В Киеве закрыли одну из станций метро. Стала известна причина

Главное: В Киеве закрыли станцию метро «Славутич» из-за обнаружения подозрительного предмета. Правоохранители проводят проверку.

Детали: В Киеве в метро обнаружили подозрительный предмет. В связи с этим станция метро «Славутич» закрыта для пассажиров, сообщает пресс-служба метрополитена.

«Станция „Славутич“ закрыта для пассажиров. Выявлен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы пересадки в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

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