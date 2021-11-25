WhatsApp тестирует весьма полезную функцию

Главное: Новая функция появится в WhatsApp. Она связана со звуковыми сообщениями.

Детали: Популярный мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию. Об этом сообщает издание WABetaInfo.

Как стало известно, она связана с ускорением воспроизведения звуковых сообщений в полтора и два раза.

Отмечается, что такая возможность стала доступной пользователям для голосовых заметок, однако пока что она не распространяется на весь голосовой контент.

Напомним, что звуковое сообщение в этом мессенджере является пересылаемыми голосовыми заметками. Теперь тут тестируют ускорение воспроизведения при нажатии специальной кнопки.

Новая функция была обнаружена в недавней бета-версии WhatsApp для iOS, сейчас она находится в стадии разработки.

Ожидается, что вскоре новинка станет доступна для Android-устройств.

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