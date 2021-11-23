На Киевщине Предстоятель УПЦ возглавил канонизацию священномученика Михаила Подъельского, растрелянного в 1937 году

Главное: На Киевщине в Борисполе состоялось прославление в лике святых священника Михаила Подъельского, расстрелянного НКВД за исповедание веры.

По традиции было оглашено решение Священного Синода УПЦ по установлению почитания святого и зачитано его житие.

Затем новопрославленному святому спели тропарь, кондак и величание.

Как сообщалось ранее, решение о канонизации священника Михаила Подъельского Священный Синод УПЦ принял 17 августа 2021 года.

*** Священник Михаил Подъельский родился 21 мая 1878 года в городе Нежин Черниговской губернии в семье диакона. Сначала проходил служение в Черниговской епархии в качестве диакона. В 1925 году был посвящен в сан иерея и направлен в Прилукское благочиние.

В 1930 году впервые задержан Прилукским НКВД. После освобождения вынужден перевестись в село Зазимье Броварского района. Несмотря на давление местной советской власти на новом месте служения активно продолжал выполнять свои пастырские обязанности, отказывался закрывать церковь, совершал для местных жителей церковные обряды и таинства.

19 ноября 1937 года был выписан ордер на арест отца Михаила по обвинению в «антисоветской агитации». Согласно протоколам, на допросе отец Михаил вел себя спокойно, отрицая все выдвинутые обвинения. Тройка при Киевском облуправлении НКВД 20 ноября присудила к расстрелу с конфискацией имущества.

27 ноября ровно в 24.00 приговор привели в действие. Об этом свидетельствует акт расстрела. Тело, как и большинство других расстрелянных, отвезли в Быковнянский лес.