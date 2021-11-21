На Киевщине Митрополит Онуфрий освятил новый храм УПЦ

Главное: На Киевщине в селе Барахты освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь Архистратига Михаила.

После освящения в новом храме была совершена Божественна литургия.

Блаженнейший во время проповеди рассказал о святых ангелах и их участии в жизни христианина, а также объяснил, откуда появились демоны и как противостоять их влиянию.

За богослужением молились о прекращении эпидемии, о медиках и выздоровлении больных.

Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником и наградил церковными орденами, медалями и грамотами всех, кто помогал строительству храма.