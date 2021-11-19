Главное: Названо имя человека, который первым заболел COVID-19. Это продавщица на рынке.
Детали: Глава отдела экологии и эволюционной биологии университета Аризоны в США доктор Майкл Воробей озвучил имя человека, который первым заболел COVID-19. Его цитирует издание The Guardian.
Сообщается, что «нулевым пациентом» стала продавщица на рынке морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, которую звали Вэй Гуйсянь.
Уточняется, что заражение произошло 11 декабря 2019-го года.
Ранее предполагалось, что первым заболел 41-летний бухгалтер, который жил достаточно далеко от рынка.
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