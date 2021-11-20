Британский ученый обнаружил в Солнечной системе след загадочной Планеты Х

Главное: Британский астроном Майкл Роуэн-Робинсон обнаружил в глубинах космоса странный объект, который может быть загадочной Планетой Х — девятой планетой Солнечной системы.

Детали: Астроном Майкл Роуэн-Робинсон из Имперского колледжа Лондона обнаружил на старых инфракрасных снимках неба возможного кандидата в девятую планету Солнечной системы. Как сообщает Lenta.ru, этот объект может быть планетой в несколько раз массивнее Земли и удален на несколько сотен астрономических единиц от Солнца.

Первые поиски крупной планеты за орбитой Нептуна Робинсон провел еще в 1983 г, используя каталог объектов, наблюдавшихся IRAS — инфракрасной орбитальной обсерваторией, запущенной в 1982 г. Его усилия привели к открытию кометы Боуэлла, однако признаков существования девятой планеты обнаружено не было.

В последние годы ученые предположили, что крупная планета может быть очень отдаленной и находиться на сильно наклоненной орбите.

Робинсон провел повторный поиск возможных признаков существования девятой планеты Солнечной системы в данных IRAS. Он ориентировался на чувствительность космического телескопа, который способен зафиксировать планету от пятикратной массы Земли на расстоянии до 220 астрономических единиц или до 20 масс Земли на расстоянии тысячи астрономических единиц. С учетом данного диапазона расстояний планета должна выглядеть как точечный источник инфракрасного света с длиной волны 60 микрометров.

Он обнаружил несколько неопознанных источников-кандидатов. Детальный анализ показал, что часть из них может быть отождествлена с галактиками. Другие возможные источники проверялись на присутствие в данных, охватывающих различные промежутки времени: от нескольких часов до шести месяцев. Был найден единственный подходящий кандидат, который может соответствовать планете массой 3-5 массы Земли, находящейся на расстоянии примерно 225 астрономических единиц.

Как пишет Робинсон, необходимо провести динамическое моделирование, чтобы выяснить, соответствует ли кандидат орбитам уже известных объектов Солнечной системы и может ли он объяснить видимую кластеризацию орбит карликовых планет пояса Койпера. Эта кластеризация является на настоящий момент главным свидетельством в пользу возможного существования Планеты Х.

Справка: Всего в Солнечной системе, согласно МАС, насчитывается восемь планет. Самая крупная и массивная из них — Юпитер. Кроме того, признается существование шести карликовых планет. Одна из них (Церера) находится в астероидном поясе между орбитами Марса и Юпитера, другие, подобно Плутону — дальше орбиты Нептуна. Однако к настоящему времени известно около 50 кандидатов в карликовые планеты.

В тему: О возможном обнаружении за пределами орбиты Плутона крупного небесного тела ученые сообщили в середине января 2016 года. Потенциальная девятая планета системы вращается вокруг Солнца по вытянутой траектории (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тысяч лет, а по своим физико-химическим свойствам напоминает Нептун.

Тогда же астрономы из Швеции и Франции показали, что Планета Х ранее могла быть экзопланетой, которую Солнце захватило у соседней звезды.

В марте 2016 года астрофизики из США обвинили Планету Х в массовых вымираниях на Земле, которые могут происходить примерно каждые 27 миллионов лет.

В начале 2017 года астроном Джеймс Веспер на ежегодной конференции Американского астрономического общества в Грейпвайне заявил о том, что Планета Х попала в нашу Солнечную систему совершенно случайно и скорее всего была захвачена Солнцем.

Весной 2021 года астрономы Константин Батыгин и Майкл Браун из Калифорнийского технологического института в Пасадене опубликовали новые подробности о гипотетической девятой планете Солнечной системы, которые изменяют представления о ее местонахождении. По мнению ученых, которые в 2016 году впервые предположили ее существование, загадочная планета Х летит по более эксцентричной, то есть более вытянутой орбите.

Любопытно, что прежде долгое время в качестве Планеты Х выступал Плутон, исключенный в 2006 г из списка планет, поскольку не удовлетворяет одному из определяющих критериев — планета должна доминировать в пространстве своей орбиты. С тех пор он входит в число «карликовых планет».