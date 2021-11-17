В Ереване отношение к Украине и украинцам более чем хорошее, — политолог

«Друзья, днями по приглашению «Союза армян Украины» Союз армян Украины посетил Армению (Ереван) и хочу поделиться некоторыми впечатлениями от визита», пишет известный украинский политолог Руслан Бортник на странице в соцсети.

1. Связанность, похожесть и даже переплетенность украинской и армянской культур сложно описать словами – армянский народ живет в Украине со времен Киевской Руси и его роль в украинской культуре, духовности, экономике и политике сложно переоценить. Историческая синхронность, в которой живут оба народа тоже поражает. Это чувствуется во всем, и едва ли не на каждом шагу и в Киеве, и в Ереване. Украину регулярно встречаешь в Армении – в разговорах, на полках супермаркетов, в СМИ.

2. В Ереване отношение к Украине и украинцам более чем хорошее и заинтересованное — очень много вопросов и предложений, регулярно приходилось отбиваться от подарков и бесплатных услуг. Мне удалось провести десятки интересных встреч и диалогов, принять участие в конференциях и круглых столах. Украину любят, ждут, приглашают.

3. Несмотря на такую связанность и рост экономических отношений, политические отношения находятся на низком уровне. Последняя встреча глав государств прошла в 2012 году, визит Президента Украины — в 2002 году — 20 лет тому назад Л. Кучма. Посол Украины в Ереване тоже отсутствует – его функции выполняет исполняющий обязанности.

4. В такой ситуации, функции коммуникации между государствами и народами взяли на себя субъекты народной дипломатии — культурные ассоциации и бизнес. И 15 ноября в Ереване стало днем «Союза армян Украины», который возглавляет Вилен Шатворян; и, благодаря им – Днём Украины в Армении. САУ, за свои собственные деньги – более 1 млн. долл. США, построили в центре Еревана грандиозный скейт-парк, на не менее феноменальное открытие на которое пришли десятки тысяч простых армян, приехали украинские музыканты из «КАЗКи» и «HardKiss», пришли сотни уважаемых гостей из сфер культуры, политики и экономики. САУ фактически взяли на себя функцию Министерства по делам украино-армянских отношений.

5. То, что делает САУ и в Армении, и в Украине заслуживает не только самой высокой оценки, но и должно быть примером для большой украинской диаспоры зарубежом: не поучать, а делать; не сетовать, а помогать.

Искренне желаю Армении мира, и уверен, что Украина могла бы стать одним из посредников по урегулированию на Кавказе. «Киевский формат» может быть намного эффективнее «Минского».