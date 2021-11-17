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Новости > Международный день студентов: какой праздник отмечается 17 ноября 2021 года

Международный день студентов: какой праздник отмечается 17 ноября 2021 года

Агата Кловская
17.11.21 05:49
504
Международный день студентов: какой праздник отмечается 17 ноября 2021 года

Сегодня, 17 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день студентов и День знакомства с новым чаем.

Международный день студентов

Праздник памяти и скорби по пролившим кровь студентам в годы Второй мировой войны. Он был учрежден в Лондоне на антинацистском конгрессе в 1942 году.

Стоит напомнить, что 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии произошла демонстрация по поводу юбилея создания страны. Студенты и преподаватели многих ВУЗов страны вышли на улицу с транспарантами и лозунгами. При разгоне демонстрантов фашистскими оккупантами был застрелен студент медицинского ВУЗа, Ян Оплетал, что породило волну негодования в стране и новые протесты. 15 ноября в день похорон погибшего друга, в стране снова поднялись бунты. Назревшая критическая ситуация подтолкнула фашистов к крайним мерам. Несколько десятков человек были арестованы в этот же день. Еще через день подразделения оккупантов окружили студенческие общежития и учебные заведения. Около 1200 человек отправили за решетки концлагерей. Девять человек были казнены без суда в тюремных подвалах. Все ВУЗы в стране, по приказу Гитлера, были закрыты вплоть до окончания войны.

День знакомства с новым чаем

Необычный праздник посвящен людям, которые не просто хотели бы открыть для себя новые вкусы и свойства этого напитка, но и открыты для познания всего неизвестного. Знакомство с новыми чайными сортами — полезная информация.

Назначение праздника — популяризация напитка во всем мире, повышение осведомленности людей об его исключительных вкусовых качествах и полезных свойствах. Возможно, вы захотите попробовать продукт более высокого качества, чем тот, который вы пьете ежедневно.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День обмывщиков;

- Международный день недоношенных детей;

- День географических информационных систем;

- Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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