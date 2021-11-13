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Новости > На Киевщине УПЦ впервые представила неизвестные имена репрессированных священнослужителей

На Киевщине УПЦ впервые представила неизвестные имена репрессированных священнослужителей

Александра Кудрявцева
13.11.21 15:10
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На Киевщине УПЦ впервые представила неизвестные имена репрессированных священнослужителей
Главное: В Броварском краеведческом музее представили неизвестные имена репрессированных священнослужителей из Броварщины и предложили переименовать в их честь ряд улиц города.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на novomuchenik.org.ua, в мероприятиях приняли участие епископ Згуровский Амвросий,представители местной власти, депутаты, известные ученые, представители духовенства и общественности.
 
В Броварском музее также состоялось открытие документально-исторической фотовыставки «Церковь Мучеников: гонение на веру и Церковь в советское время», на которой впервые представлены малоизвестные фотоматериалы и архивные документы по истории репрессий против духовенства Броварщины и Киевщины.
 
Известный украинский специалист по истории государственного террора советских времен Олег Бажан на основе рассекреченных архивов ГПУ-НКВД-КГБ рассказал присутствующим о репрессивной политике коммунистического режима по религии и Церкви в УССР во времена сталинского террора.
 
В свою очередь украинский историк Сергей Шумило впервые представил широкой публике неизвестные ранее имена репрессированных священнослужителей из Броварщины, которые были обнаружены им при проработке в архивах следственных дел НКВД за 1930-е года.
 
Как он отметил, «13 ноября 1937 года в Киеве в застенках НКВД были расстреляны настоятель Троицкой церкви Броваров отец Павел Сударенко и настоятель Петропавловской церкви отец Андрей Тесельский. Позже, 8 января 1939 года, в киевской тюрьме НКВД был замучен другой священник Петропавловской церкви Броваров отец Иоанн Русанович». По словам исследователя, «в общем, в ноябре 1937 года НКВД в Киеве было расстреляно 17 православных священников из левобережной части Киевской области. Из них 8 священников были расстреляны в течение 13 — 14 ноября. Больше всего было расстреляно в конце 1937 года в Броварском районе — 12 священников. Еще около десятка священников из Броварщины были приговорены к разным срокам заключения в сталинских концлагерях, откуда большинство из них никогда уже не вернулись. В целом, в течение 1937 — 1938 годов из левобережной части Киевской области в застенках НКВД были расстреляны 52 православных священника».
 
«Местом их совместного захоронения стал Быковнянский лес, где действовал секретный „спецучасток НКВД УССР“ и где в этот период каждую ночь закапывали в „братских ямах“ трупы „врагов народа“, расстрелянных в киевских тюрьмах НКВД», — считает историк.
 
Организаторы мероприятия отметили, что поскольку 13 ноября 1937 года были расстреляны броварские священники, то именно к этой дате было решено провести в Броварах памятные мероприятия в их честь с целью возвращения этих имен из забвения и уважения их памяти.
 
Сообщается, что во время мероприятия к руководству города было передано обращение с предложением Броварскому городскому совету о присвоении звания «Почетный гражданин города Бровары» (посмертно) трем броварским священнослужителям: отцу Павлу Сударенко (1885–1937), отцу Андрею Тесельскому (1884–1937) и отцу Иоанну Русановичу (1875–1939), мученически погибшим в годы сталинских репрессий. Также в Броварской городской совет передано обращение с предложением о наименовании ряда улиц в Броварах в честь этих церковно-культурных деятелей.
 
«Тоталитарный коммунистический режим своими небывалыми гонениями на религию и жестокими репрессиями против духовенства ставил своей целью полное физическое уничтожение духовенства „как класса“. Эти трагические события непосредственно коснулись города Бровары и Броварского района. Священников арестовывали и расстреливали только за то, что проповедовали людям веру и добро, крестили, венчали, обращались к советской власти с просьбой не закрывать церкви. За это их обвиняли в „антисоветской деятельности“ и осуждали на смертную казнь. Несмотря на это, рискуя собственной жизнью, они все равно продолжали выполнять свой пастырский долг и служить людям», — отметил Сергей Шумило.
 
По словам историка, «это были настоящие герои, которые проповедовали добро, духовно заботились о жителях Броварщины, помогали им духовно в трудное время, не жалея собственных жизней. Их подвиг заслуживает памяти, уважения и подражания. Они ведь для всех нас являются примером подлинной добродетели, героизма и святости».
 
В ходе мероприятия состоялась презентация книги «Церковь Мучеников: Гонение на веру и Церковь в ХХ веке», где рассказывается о репрессированном духовенстве Киевщины.
 
Памятные мероприятия продолжились служением поминальной панихиды в Быковнянском лесу на месте массового захоронения репрессированного духовенства Броварщины и Киевской области.
 
В тему: Священник УПЦ рассказал, почему мученики попадают в рай.

Тэги: УПЦ

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