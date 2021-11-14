На Черкасщине умер младенец, пока его мать выпивала с друзьями

Главное: В Черкасской области 21-летняя молодая мама со своим 4-месячным ребенком пришла в гости к друзьям, где распивала спиртные напитки. Проспавшись, она обнаружила своего ребенка мертвым.

Детали: В Черкасской области в селе Тихоновка, Звенигородского района, 21-летняя мать обнаружила мертвым своего 4-месячного ребенка после того, как долго выпивала со своими друзьями на улице. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черкасской области.

В полицию позвонила 21-летняя женщина и сообщила, что ее 4-месячный ребенок умер. Она рассказала, что взяла дочь и пошла к друзьям, с которыми допоздна распивала алкоголь на улице. Вернувшись домой, женщина занесла коляску с младенцем в дом, легла спать, а утром обнаружила ребенка мертвым.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти младенца, а 21-летнюю мать задержали

«Ситуация произошла в селе Тихоновка, Звенигородского района. Причина смерти ребенка будет установлена после заключения проведенного вскрытия. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) УКУ следователям назначены экспертизы, проводится допрос матери и свидетелей этого события», — прокомментировал событие начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, Михаил Куратченко.

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет. Следствие продолжается.

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