Цена автогаза в Украине устремилась к отметке в 19 грн за литр

Главное: Автомобильный газ на заправках побил очередной ценовой рекорд, достигнув уровня 18,59 грн/л. В целом с 1 июля цены на газ превысили 31 тыс. грн за тонну.

Детали: 8 ноября сжиженный газ на украинских автозаправочных станциях достиг рекордной средней цены в 18,59 грн за литр. Как сообщает enkorr, цена на ресурс в сетях премиум-сегмента также побила рекорд за всю историю отслеживания.

Так, ОККО установила цену 19,49 грн/л (+50 коп/л), WOG — 19,48 грн/л (+50 коп/л).

SOCAR поднял цены на продукт на 10 коп/л до 19,08 грн/л, а «Параллель» — на 30 коп/л до 19,29 грн/л. Автотранс, Кворум и Motto откорректировали цены в сторону увеличения в пределах 5-15 коп/л.

Между тем, несмотря на конъюнктуру рынка, сети Chipo и Mango в среднем снизили цены на 3 и 8 коп/л соответственно.

Как отмечает издание, с 1 июля по 8 ноября средняя стоимость автогаза в группе выросла на 8140 грн/т, до 31750 грн/т, в розницу — на 3,22 грн/л.

В тему: 10 августа 2021 года стоимость автогаза в Украине достигла рекордной отметки, превысив 17 грн/л. При этом самый дорогой газ был зафиксирован на Днепропетровщине.