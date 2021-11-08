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Новости > Китайцы тренируются стрелять по американским кораблям посреди пустыни

Китайцы тренируются стрелять по американским кораблям посреди пустыни

Автор: «Фраза»
08.11.21 16:18
93
Китайцы тренируются стрелять по американским кораблям посреди пустыни

Главное: В китайской пустыне Такла-Макан заметили объекты, напоминающие американские военные корабли. По мнению аналитиков, они необходимы для учений местной армии в условиях обострения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Детали: Китай построил в пустыне Такла-Макан в Синьцзяне макет авианосца и других кораблей ВМС США для отработки ракетных ударов. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные американских военно-морских сил, военные КНР создали план авианосца и как минимум двух эсминцев типа Arleigh Burke, так как уделяют особое внимание средствам защиты от американских ВМС.

При этом цели установлены на рельсы для обеспечения их мобильности. По мнению аналитиков, это наряду с обширной детализацией моделей, в том числе размещением нескольких датчиков на судовых целях и вокруг них, указывает на многократное использование целей.

По мнению научного сотрудника Школы международных исследований имени С. Раджаратнама в Сингапуре Коллина Коха, цели в пустыне — лишь один из этапов учений и лучший способ сохранить тренировки в секрете от США.

Однако, по его мнению, испытание противокорабельной баллистической ракеты в пустыне не отразит реальные условия морской среды, которые могут повлиять на датчики и наведение.

Как отмечает издание, отношения США и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море и создания оборонного партнерства AUKUS между Канберрой, Лондоном и Вашингтоном с целью защиты интересов стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в АТР принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и др.

В тему: 16 сентября 2021 года США, Великобритании и Австралии создали новое объединение в сфере обороны и безопасности. Как утверждается, альянс под названием AUUKUS направлен на усиление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Тэги: США, Китай, мир, ракета, корабль, пустыня, курьезы

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