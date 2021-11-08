Почти всю территорию Украины охватят первые заморозки

Главное: В ближайшую неделю на всей территории Украины установится малооблачная погода без осадков. Но ночью возможны заморозки до −7.

Детали: В ближайшие дни в Украине сохранится комфортная температура воздуха. Но в ночное время суток почти всю территорию страны охватят первые заморозки. А небольшие дожди пройдут преимущественно в центре, на юге и востоке страны, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник небольшие осадки ожидаются в центральных областях. Столбик термометра преимущественно будет показывать +8...+12 днем, на юге до +16. Ночью похолодает до +2...+6, а в южных областях до +8.

Во вторник, 9 ноября, полоса дождей сместится на юг и восток. На остальной территории установится ясная погода. Температура воздуха немного упадет — от +2 до +9 градусов днем и +1...+4 ночью. В южных и восточных региона будет теплее на несколько градусов.

В среду, 10 ноября, на всей территории Украины установится солнечная погода, но существенно похолодает — до +1...+4 днем в большинстве областей. Теплее будет лишь на юге и западе — до +7...+11. Ночью во всех регионах ожидаются заморозки, местами до −6.

В четверг, 11 ноября, снова без осадков. Дневная температура незначительно поднимется, но ночью снова ожидаются морозы. В восточных областях столбик термометра может опуститься до −7.

В пятницу, 12 ноября, по всей территории страны будет малооблачно. В центре, на севере и востоке воздух днем прогреется до +5. На юге и западе ожидается +6...+9. Ночные заморозки ожидаются везде, кроме Буковины и южных областей.

В тему: Украинцам рассказали, чего ждать от погоды в ноябре.