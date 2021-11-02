В воинской части на Днепропетровщине при загадочных обстоятельствах погиб солдат

Главное: В Днепропетровской области в одной из воинских частей был найден мертвым солдат срочной службы. Его в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы.

Детали: В одной из военных частей Днепропетровской области зафиксирован факт смерти солдата срочной службы. Сотрудники Территориального управления Государственное бюро расследований Полтавы осуществляют досудебное расследование по этому поводу. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Известно, что солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября 2021 года. Он был госпитализирован в больницу, где он скончался 1 ноября.

ДБР начало досудебное расследование по статье за преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Криворожская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, а оперативное сопровождение — ДБР.

В тему: В Черниговкой области в воинской части «Десна» совершил самоубийство военный. Ему было всего 23 года.