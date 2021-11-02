Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов: какой праздник отмечается 2 ноября 2021 года

Сегодня, 2 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов и Артемьев день.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

По решению ООН (резолюция (A/RES/68/163) отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, и проведение данного мероприятия назрело давно.

Специфика профессии такова, что она связана с определённым риском, в том числе и с риском для жизни. Этот день сложно назвать классическим «профессиональным праздником», скорее, это день памяти по погибшим репортерам и журналистам, выполнявшим свой профессиональный долг в горячих точках мира и не только.

Впервые этот день был отмечен в 2013 году, и основанием для учреждения даты стало трагическое событие. Два французских журналиста освещали очередное военное противостояние на африканском континенте (Мали), но 2 ноября они были похищены боевиками и убиты, что стало шоком для всего человечества. Это событие привлекло внимание ещё и потому, что стала очевидной беспомощность правосудия, в том числе и международных организаций.

Артемьев день

Сегодня отмечается народно-христианский праздник Артемьев день. В этот день вспоминают Артемия Антиохийского. Великомученик Флавий Артемий занимал пост военного вождя в Римской республике в четвертом веке.

При императоре Константине он активно боролся с идолопоклонничеством. Флавий Артемий продвинулся по службе и даже стал наместником Египта. Всё изменилось с приходом Юлиана, организовавшего гонения на христиан. Артемий прилюдно обличил императора в преследовании христиан, за что был арестован.

В заключении он усердно молился. Тогда ему явился Господь, возгласивший, что избавит его от мучений. На следующий день Артемия подвергли пыткам, но он странным образом не чувствовал боли. Разъяренный император приказал обезглавить военачальника. Тело истерзанного мученика захоронили христиане, а после смерти Юлиана его нетленные мощи переправили в Константинополь. Храм, в котором они были погребены, стал центром культа этого святого. Возле его мощей происходило чудесное исцеление грыжи и мужских половых болезней.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Праздник мутных глаз;

- День кормления птиц овсяным печеньем;

- День памяти преподобного Гавриила Самтаврийского;

- Католический день поминовения всех усопших.