Украинцам объяснили, как вакцинироваться, имея поддельный COVID-сертификат

Главное: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, как можно вакцинироваться от коронавируса, имея поддельный COVID-сертификат. Для этого нужно обратиться в пункт прививки и во всем признаться.

Детали: Поддельный сертификат вакцинации от коронавируса не спасет жизни. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, если человек имеет поддельный сертификат, но хочет действительно вакцинироваться, то надо обратиться в пункт прививки.

«Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно будет вызвана Национальная полиция, соберутся доказательства, но человек получает защиту, а это самое ценное», — сказал он.

Главный санврач подчеркнул, что противоэпидемические меры в виде ношения масок и дистанции между людьми не должны игнорироваться в любом случае.

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