Медики из США провели крайне необычную операцию

Главное: Человеку пересадили почку свиньи. Произошло это в США.
Детали: В США проведена уникальная операция. Медики из Нью-Йорка пересадили человеку почку генно-модифицированной свиньи.
В учреждении заявили, что сейчас орган прижился и нормально функционирует.
Информируется, что необычная трансплантацию проводили пациенту, находившемуся на аппарате искусственного дыхания и у которого умер мозг.
По словам хирурга Роберта Монтгомери, почка почти сразу начала вырабатывать мочу и продукты жизнедеятельности.
Отмечается, что генно-модифицированные свиньи в перспективе могут стать устойчивым и возобновляемым источником органов для пересадки.
В тему: В Египте мужчина проглотил телефон.