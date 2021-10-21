Медики из США провели крайне необычную операцию

Главное: Человеку пересадили почку свиньи. Произошло это в США.

Детали: В США проведена уникальная операция. Медики из Нью-Йорка пересадили человеку почку генно-модифицированной свиньи.

В учреждении заявили, что сейчас орган прижился и нормально функционирует.

Информируется, что необычная трансплантацию проводили пациенту, находившемуся на аппарате искусственного дыхания и у которого умер мозг.

По словам хирурга Роберта Монтгомери, почка почти сразу начала вырабатывать мочу и продукты жизнедеятельности.

Отмечается, что генно-модифицированные свиньи в перспективе могут стать устойчивым и возобновляемым источником органов для пересадки.

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