В Египте мужчина… проглотил телефон

Главное: В Египте мужчина проглотил мобильный телефон. Его извлекли хирурги.

Детали: Необычный инцидент произошел в Египте. Тут местный житель умудрился проглотить мобильный телефон, пишет издание The Gulf Today.

Мужчину спасли хирурги Асуанского университета, которые извлекли гаджет из его желудка.

Сообщается, что бедолага обратился к врачам с жалобой на сильные боли в животе.

Рентген показал очаги воспаления и заражения в брюшной полости, после чего медики решили немедленно провести операцию.

В итоге они достали из пациента мобильный телефон.

Выяснилось, что он каким-то образом проглотил его еще весной. Все это привело к задержке пищи, спровоцировав инфекционное заболевание.

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