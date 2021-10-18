Экс-нардеп Онищенко получил российское гражданство

Главное: Бывший нардеп Украины Александр Онищенко получил российское гражданство и планирует выступать в конных соревнованиях за сборную России.

Детали: Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко получил российское гражданство и до конца года намерен отказаться от украинского. Об этом беглый экс-нардеп рассказал изданию «Страна» и добавил, что планирует выступать в конных соревнованиях за сборную России.

«С этого года я представляю сборную команду РФ по конному спорту на Чемпионате мира, чемпионате Европы и буду вести российских спортсменов к Олимпийским играм, как тренер и спортсмен. А что делать? У меня закончились все иностранные паспорта. Я прихожу в посольства, мне отказывают. В Украине бардак, конный спорт загубили, в стране власть поменяли с шила на мыло и толку тут в ближайшие годы не будет», — сказал Онищенко.

Бывший депутат также опроверг информацию о том, что он продает свое ранчо в Германии.

«Я продал этот дом ещё в 2019-ом году российским инвесторам, о чем активно писала немецкая пресса. Это не просто дом, а целый спорткомплекс. Сейчас здесь сборная России тренируется. Я тут с октября стал директором и тренером. У меня вид на жительство в Германии и здесь я все суды выиграл», — сказал Онищенко.

В тему: 5 июля 2016 года стало известно, что Онищенко покинул Украину. Он заявил, что не вернется в страну, потому что его «подставили и в очередной раз кинули».

При этом на то время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий намекнул, что он улетел через Минск в Москву.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Александра Онищенко.

На то время Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Онищенко могут объявить в международный розыск и конфисковать имущество, если он не вернется.