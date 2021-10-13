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Новости > Под Киевом с размахом отпразднуют Покрову

Под Киевом с размахом отпразднуют Покрову

Автор: «Фраза»
13.10.21 19:48
69
Под Киевом с размахом отпразднуют Покрову

14, 15, 16 и 17 октября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет масштабное и зрелищное празднование Покровы и Дня защитников и защитниц Украины. Гостей ждет яркая шоу-программа на историческую тематику с конно-трюковыми выступлениями, древнеславянскими забавами и мастер-классами. А еще: прогулки на лошадях, музеи и экспозиции, вкуснейшие блюда с костра и много интересного из жизни настоящего, живого средневекового города.

В Украине издавна особо почитали праздник Покровы. Зародился он в Х веке, во времена Киевской Руси и связан со спасением византийцев, которых укрыла «покровом» Богородица в Царьграде (Константинополе). Позже 14 октября стали отмечать еще и День украинского казачества. А с 2015 года этот день стал государственным праздником — Днем защитников и защитниц Украины.

Приехав в Древний Киев 14, 15, 16 и 17 октября, гости совершат путешествие во времени на тысячу лет назад, в эпоху Киевской Руси, во времена, когда зарождалась слава нашей державы, формировался и закалялся боевой дух былинных богатырей — защитников нашей страны.

Гости Княжества попадут в настоящий, живой средневековый город — Киев — столицу Киевской Руси времен ее рассвета. Ведь здесь на территории более 20 га воссоздается Киев V-ХIII веков в реальном масштабе, с полной исторической достоверностью, а также возрождается атмосфера Киевской Руси. Гости Древнего Киева увидят шедевры средневекового зодчества и смогут посетить музеи и экспозиции.

В эти дни пройдет зрелищная театрализованная программа на историческую тематику с участием былинных богатырей и лошадей редких древних пород.

Празднование начнется с торжественного парада знамен князей Киевской Руси с выездом конной дружины и приветствием самого князя киевского Владимира Великого. Затем гостей пригласят принять участие в торжественном крестном ходе к воссозданной Васильевской церкви Х века. 14 октября в этом уникальном храме пройдет праздничный молебен за Украину. После богослужения посетители смогут насладиться интерьером средневекового деревянного храма и поставить свечу за родных и близких.

Настоящим подарком к празднику от конно-каскадерского театра Древнего Киева станут костюмированные рыцарские турниры по древним конным боевым искусствам с использованием различных видов средневекового оружия. Гости будут поражены яркими выступлениями с элементами средневековых боев и трюками в исполнении лучших украинских конных каскадеров в тандеме с уникальными лошадьми исторических пород.
Посетители приобщатся к обрядам наших предков и познакомятся с историей и традициями кочевых народов, постоянных спутников Киевской Руси.
До самого вечера посетителей ждет яркий калейдоскоп средневековых забав. Гости будут не просто наблюдать за действом, но и смогут принять участие в веселых играх и конкурсах, танцевальных флеш-мобах и зажигательных хороводах.

В Княжестве можно освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-20-35 и (044) 461-99-37. И уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука.

Одно из чудес Древнего Киева — «живая» коллекция лошадей редких исторических пород, собранных со всего мира в конюшне Древнего Киева. К лошадям можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними и даже совершить конную прогулку верхом или в экипаже.

В Древнем Киеве каждый ощутит себя настоящим жителем Киевской Руси. В средневековом тире гости научатся стрелять из лука, а на княжеском монетном дворе — чеканить монеты по древней технологии. В Княжеской костюмерной гости облачатся в наряды времен Киевской Руси и смогут устроить незабываемую фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой травяного настоя можно прикоснуться к древним тайным знаниям. В средневековой лавке и на ярмарке мастеров гостей ждут оригинальные сувениры ручной работы. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло».

Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно на Средневековой кухне и в беседках на свежем воздухе.
Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь (при предварительном бронировании).

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется около 13:30 и продлится ориентировочно до 19:00.  В программе возможны изменения.
Программа будет проходить с соблюдением мер карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого —250 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Парк Киевская Русь, Покров Пресвятой Богородицы

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