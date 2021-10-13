Названы области с самой тревожной COVID-ситуацией в Украине

Главное: Ученые НАН Украины назвали шесть областей, в которых COVID-ситуация наиболее опасная. Это, в частности, Запорожская, Одесская, Луганская, Черновицкая, Житомирская и Харьковская области.

Детали: Ученые Национальной академии наук назвали области с самой угрожающей COVID-ситуацией. Речь идет о доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателях смертности, сообщают «Подробности».

Самая угрожающая ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях.

«В некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обеих предыдущих волн», — говорится в прогнозе.

В тему: Украинцев будут тестировать на коронавирус прямо на вокзалах.