Путин назначил Поклонскую на отдаленные острова, известные труднодоступностью и «лунным пейзажем»

Главное: Бывшего прокурора Крыма, коллаборантку и перебежчицу Наталью Поклонскую назначили послом России в Кабо-Верде — африканском островном государстве, находящемся в 600 км от материка.

Детали: Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма, бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в африканской республике Кабо-Верде. Соответствующий указ опубликован в среду, 13 октября, на российском официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает «Интерфакс», Поклонская назвала назначение послом РФ в Кабо-Верде долгожданным и намерена уехать туда в ближайшие одну-две недели. «Это долгожданное назначение. Я очень хотела начать новую для себя деятельность, интересную. Дипломатическая работа совершенно другая, это другой океан работы», — рассказала она, пообещав «выполнять свой долг достойно, оправдать оказанное высокое доверие».

При этом на вопрос, не считает ли она это назначение ссылкой, Поклонская ответила отрицательно.

Справка: Республика Кабо-Верде — государство в Западной Африке. Расположено на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки. Территория островов возвышенная и достаточно сухая. До 16% территории Кабо-Верде занимают сухие щебнистые нагорья — так называемый «лунный пейзаж». Рельеф гористый с большим количеством потухших и действующих вулканов. Скалистые берега труднодоступны. Очень мало естественных гаваней, самая большая из которых — Минделу — представляет собой затопленный кратер потухшего вулкана. Население составляет 583255 человек.

В тему: 9 мая 2016 года оккупационный прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла на акцию «Бессмертный полк» в Симферополе с иконой российского царя Николая II, которую привезли на полуостров из Москвы.

В марте 2017 года Поклонская заявила, что в Крыму замироточил бюст последнего российского императора Николая II и к нему уже начали носить больных людей.

В сентябре 2020 года опальный российский священник Сергий (Романов), которого называют бывшим духовником коллаборантки и перебежчицы Натальи Поклонской, рассказал о ее прелюбодеянии с пропагандистом Владимиром Соловьевым.