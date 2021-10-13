В Киеве на Борщаговке заметили скульптуру, напоминающую мужской половой орган

Главное: В одном из районов Киева у проезжей части появилась странная скульптура, напоминающая мужской половой орган.

Детали: В Киеве, недалеко от торгового центра Arkadia на Борщаговской улице, появилась странная скульптура. Как видно на фотографии, которая опубликована в группе «История Соломенского района» в Facebook, на газоне рядом с проезжей частью стоит объект, напоминающий фаллос.

Судя по фотографии он находится недалеко от остановки скоростного трамвая «Индустриальная».

Отметим, что является ли снимок подлинным, неизвестно.

В тему: В мае 2014 года в Киеве появились полтора десятка очень необычных скульптур.