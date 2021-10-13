Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Киевлянам рассказали, как добиться включения отопления

Киевлянам рассказали, как добиться включения отопления

Александр Панько
13.10.21 13:05
89
Киевлянам рассказали, как добиться включения отопления

Главное: Отопление в Киеве могут начать включать раньше срока. Для этого необходимо обращение жителей.

Детали: В мэрии Киева поведали, когда начнут включать отопление. Сделать это можно в «индивидуальном» порядке.

Так, заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что с 1 октября отопление включили в школах, детсадах, больницах. Всего сейчас отапливаются восемь с половиной сотен учреждений.

Он добавил по жилому фонду следующее: «Действуют нормы, что отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура меньше восьми градусов тепла в течение трех суток. Мы планируем придерживаться этих норм и мониторить погоду. На сегодняшний день мы не имеем таких показателей. Говорить о начале отопительного сезона рано».

Чиновник подчеркнул, что город Киев технически готов к старту отопительного сезона.

Также в мэрии сообщили: «Мы даем возможность тем домовым общинам, которые хотят получить отопление уже сейчас. Для этого следует обратиться с соответствующим заявлением от инициативной группы дома, которую поддержит подписями более половины жителей. Копию такого заявления необходимо отправить на электронную почту КГГА».

В тему: Украинцам рассказали, что будет с тарифами на горячую воду и отопление.

Тэги: Киев, общество, отопление, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.10.21 11:26

Начало нефтяной эры. Часть 1 («Новый свет»)

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

Валютная аномалия в Украине. Почему падает доллар и чего ждать дальше
13.10.21 13:12

Валютная аномалия в Украине. Почему падает доллар и чего ждать дальше

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.10.21 13:13

Украинцам рассказали, как подорожали продукты
13.10.21 13:01

В Сети появилось видео ивано-франковских студентов, которые занимаются сексом во время онлайн-лекции
13.10.21 12:59

Украинцев будут тестировать на коронавирус прямо на вокзалах
13.10.21 12:29

После каникул учителей без вакцинации отстранят от работы без выплаты зарплат
13.10.21 12:11

Судья ВАКС Инна Билоус, которая в угоду регионалам запрещала евромайданы, угодила в коррупционный скандал, — СМИ
13.10.21 12:02

Корейский сериал стал самым популярным в истории Netflix
13.10.21 12:01

Во Львовской области водитель заставил полицейских пройти тест на алкоголь
13.10.21 11:55

Киево-Печерская лавра передала лекарства для больных коронавирусом в Северодонецке
13.10.21 11:30

В Киево-Печерской лавре в праздник Покрова Богородицы состоится 7 литургий
13.10.21 11:19

Озвучена возможная причина провала сборной Украины во Львове
13.10.21 12:29

После каникул учителей без вакцинации отстранят от работы без выплаты зарплат
13.10.21 11:02

13 октября в школах может стать последним учебным днем первой четверти
13.10.21 09:13

Коронавирус в Украине: 16 309 больных и 471 погибший
13.10.21 00:12

Сборная Украины по футболу усложнила себе задачу выхода на ЧМ-2022
12.10.21 20:33

Херсонская область уходит в «красную» зону карантина. На очереди Одесчина
12.10.21 19:00

Главные новости за 12 октября 2021 года
12.10.21 16:32

С 1 ноября камеры начнут отслеживать нарушителей масочного режима в некоторых украинских городах
12.10.21 16:11

Хакеры заблокировали работу одной из крупнейших аптечных сетей в Украине, требуя выкуп
12.10.21 12:48

Украина и Евросоюз подписали многострадальный «авиационный безвиз»: что это значит
12.10.21 08:55

Коронавирус в Украине: 11 996 заболевших и 352 погибших
06.10.21 20:19

Стало известно, чего Путин хочет от Зеленского на личной встрече
06.10.21 19:18

Германию потряс неслабый нацистский скандал
06.10.21 19:00

Главные новости за 6 октября 2021 года
07.10.21 19:00

Главные новости за 7 октября 2021 года
08.10.21 11:35

Названа причина смерти нардепа Антона Полякова
08.10.21 19:00

Главные новости за 8 октября 2021 года
07.10.21 09:14

Коронавирус в Украине: 15 125 заболевших и 314 погибших
08.10.21 10:12

Стало известно, сколько еще нужно времени для приобретения коллективного иммунитета от коронавируса
07.10.21 05:12

День «Ты важен мне»: какой праздник отмечается 7 октября 2021 года
08.10.21 08:58

Скончался депутат Антон Поляков
Фото и Видео
В Сети появилось видео ивано-франковских студентов, которые занимаются сексом во время онлайн-лекции
В Сети появилось видео ивано-франковских студентов, которые занимаются сексом во время онлайн-лекции
В Сети появилось видео ивано-франковских студентов, которые занимаются сексом во время онлайн-лекции
В Сети появилось видео ивано-франковских студентов, которые занимаются сексом во время онлайн-лекции
Корейский сериал стал самым популярным в истории Netflix
Корейский сериал стал самым популярным в истории Netflix
Во Львовской области водитель заставил полицейских пройти тест на алкоголь
Во Львовской области водитель заставил полицейских пройти тест на алкоголь
В Вашингтоне произошло крушение поезда метро
В Вашингтоне произошло крушение поезда метро
Пожар в Киеве: погиб пенсионер
Пожар в Киеве: погиб пенсионер
Появилось видео, как на одно из российских сел с самолета сбросили одиннадцать мешков картошки
Появилось видео, как на одно из российских сел с самолета сбросили одиннадцать мешков картошки
В России начали лечить ковид стрельбой в голову
В России начали лечить ковид стрельбой в голову
Появилось видео, как под Киевом расстреляли автомобиль с семьей
Появилось видео, как под Киевом расстреляли автомобиль с семьей
В Украине появились сотни тысяч фальшивых долларов, которые не распознают детекторы
В Украине появились сотни тысяч фальшивых долларов, которые не распознают детекторы
Банда клофелинщиков убила человека в Киеве
Банда клофелинщиков убила человека в Киеве
fraza.com
Новости блогосферы
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция
26.09.21 18:20

Европа на грани начала новой войны
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.