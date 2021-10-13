Киевлянам рассказали, как добиться включения отопления

Главное: Отопление в Киеве могут начать включать раньше срока. Для этого необходимо обращение жителей.

Детали: В мэрии Киева поведали, когда начнут включать отопление. Сделать это можно в «индивидуальном» порядке.

Так, заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что с 1 октября отопление включили в школах, детсадах, больницах. Всего сейчас отапливаются восемь с половиной сотен учреждений.

Он добавил по жилому фонду следующее: «Действуют нормы, что отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура меньше восьми градусов тепла в течение трех суток. Мы планируем придерживаться этих норм и мониторить погоду. На сегодняшний день мы не имеем таких показателей. Говорить о начале отопительного сезона рано».

Чиновник подчеркнул, что город Киев технически готов к старту отопительного сезона.

Также в мэрии сообщили: «Мы даем возможность тем домовым общинам, которые хотят получить отопление уже сейчас. Для этого следует обратиться с соответствующим заявлением от инициативной группы дома, которую поддержит подписями более половины жителей. Копию такого заявления необходимо отправить на электронную почту КГГА».

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