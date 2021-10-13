Судья ВАКС Инна Билоус, которая в угоду регионалам запрещала евромайданы, угодила в коррупционный скандал, — СМИ

Судья Высшего антикоррупционного суда Инна Билоус, которая в 2013 году запрещала евромайданы, не декларирует имущество и состоит в интимных отношениях со своим непосредственным руководителем — замглавы ВАКС Евгением Круком. Об этом пишет Комсомольская правда в Украине.

Сразу после Евромайдана, в 2014 году, Билоус получила право пользования квартирой площадью 71,4 кв.м., однако задекларировала ее только в 2015 году. В декларации за 2020 год этой квартиры нет. Судья зарабатывает свыше 140 тыс. грн в месяц и получила в пользование служебную квартиру площадью почти 93 кв метра на Артиллерийском переулке в Киеве. Однако одна из ее дочерей регулярно публикует фото квартиры, вид из окон которой указывает: семья живет не по указанному адресу и этой недвижимости в декларации Билоус нет.

«Кроме того, из декларации Билоус исчез автомобиль Mitsubishi Outlander 2008 года. Сведений о его продаже судья в декларацию не вносила. Как и о служебной Toyota Camry 2019 года, которой пользуется и внерабочее время. Служебные авто, как и жилье, должны быть внесены в декларацию, и судьям ВАКС об этом известно», — пишет КП.

Судя по профилю дочери судьи в Instagram, девушка много путешествует: Греция, Турция, ОАЭ и др. Очевидно, вояжи оплачивает мать, поскольку биологический отец — Руслан Билоус — работает участковым и вряд ли смог бы позволить дочери такой отдых.

Со ссылкой на источник в ВАКС КП также сообщила: Билоус состоит в интимных отношениях с Евгением Круком. «Они встречаются давно, хотя и не живут вместе. Билоус довольно часто не ночует дома, а на утро появляется на работе одновременно с шефом...Насколько ВАКС объективен и непредвзят, если приговоры подозреваемым выносит судейская коллегия, двое судьей в которой крутят роман?», — пишет издание.

Билоус находится у Крука в непосредственном подчинении и работает с ним в одной судейской коллегии, что является конфликтом интересов. Кроме того, их судейская коллегия работает по принципу сталинской «тройки»: распределяет дела в ручном режиме, чтобы таким образом карать неугодных.

Напомним, ВАКС будет рассматривать дело против экс-главы Апелляционного суда Киева за вмешательство в систему автоматического распределения дел. При этом судьи ВАКС практикуют такой же подход и не несут за это ответственности. «За деньги американских налогоплательщиков в Украине создали лишь подобие суда, имитацию. Ведь непредвзятость, профессионализм и автоматическое распределение дел — базовые принципы независимого суда — здесь изначально нарушены», — говорится в материале.

Как сообщалось ранее, Инна Билоус входила в состав коллегии судей, которая 10 декабря 2013 года запретила мирные собрания в Тернополе вплоть до 7 января 2014. Судья попыталась скрыть этот факт в декларации добропорядочности за 2016 год. Она сообщила, что не запрещала мирные собрания граждан, и этим нарушила закон.