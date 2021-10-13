На западе Украины произошло землетрясение

Главное: Землетрясение произошло в Ивано-Франковской области. Его магнитуда составила 2 балла.

Детали: В минувший вторник, 12 октября, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Об этом информирует Главный центр специального контроля.

Сообщается, что толчки были зафиксированы в 10-25, а эпицентр явления находился в Богородчанском районе на глубине пять километров.

Магнитуда землетрясения составила 2 балла по шкале Рихтера.

Специалисты объяснили: «По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей».

В тему: В нескольких областях Украины произошло землетрясение.