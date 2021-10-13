В Киеве неизвестный средь бела дня избил битой женщину с ребенком

Главное: Неизвестный мужчина с битой напал на женщину, которая гуляла по киевскому ботаническому саду с коляской. Нанеся несколько ударов по голове, он скрылся в неизвестном направлении.

Детали: Днем 12 октября в ботаническом саду имени Гришко в Киеве неизвестный мужчина напал на женщину, гулявшую с коляской. Как сообщает «Информатор», она сидела и обедала на лавочке, когда он начал избивать ее битой или палкой.

По словам дочери потерпевшей, первый удар она получила сидя. «Когда встала, начала защищать коляску, отбиваться руками. Остальные удары мужчина наносил, уже глядя маме в лицо. Она начала громко кричать, после чего нападавший убежал», — рассказала Ольга.

Всего женщина получила около 6 ударов. Лицо мужчины она не запомнила, он был в капюшоне. Спортивного телосложения, высокий и накачанный.

По данным издания, женщина работает няней, и находилась в ботсаду на прогулке с ребенком. К счастью, он не пострадал.

По некоторым данным, 5 лет назад неизвестный мужчина здесь же напал на няню, которая прогуливалась с ребенком.

В тему: В августе 2013 года неизвестный в ходе драки в одном из ровенских ночных клубов избил битой 31-летнего иностранца, в результате чего которых он скончался.