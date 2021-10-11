Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Определился победитель Лиги наций

Определился победитель Лиги наций

Абелардо
10.10.21 23:48
240
Определился победитель Лиги наций

Главное: Сегодня в финале Лиги наций встретились сборные Франции и Испании. Подопечные Дидье Дешама оказались сильнее — 2:1.

Детали: Сегодня, 10 октября, состоялся финальный поединок Лиги наций. В решающем матче встречались сборные Франции и Испании.

Первый тайм выдался довольно скучным и, как результат, завершился сухой ничьей. Зато вторая половина встречи подарила зрителям много эмоций.

Открыли счет испанцы на 64-й минуте благодаря точному удару Оярсабаля, но уже через две минуты Бензема красивейшим обводящим ударом в «девятку» сравнял счет.

А за десять минут до финального свистка Мбаппе в довольно спорном эпизоде принес французам победу — 2:1.

В «бронзовом» финале сборная Италии обыграла Бельгию со счетом 2:1.

В тему: Накануне в очередном матче отбора на Чемпионат мира-2022 сборная Украины на выезде играла с Финляндией. Наши ребята одержали тяжелейшую победу со счетом 2:1.

Тэги: футбол, спорт, сборная Франции, сборная Испании, сборная Италии, сборная Бельгии, Лига наций

Комментарии

Статьи

10.10.21 11:26

Начало нефтяной эры. Часть 1 («Новый свет»)

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

Секта мошенниц Лада Русь & Аруна Алтай, промывка мозгов, деньги и ковид
10.10.21 13:16

Секта мошенниц Лада Русь & Аруна Алтай, промывка мозгов, деньги и ковид

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.10.21 19:30

В Святогорской лавре Митрополит Онуфрий возглавил торжества в честь 30-летия Донецкой епархии
10.10.21 19:05

Наместник Святогорской лавры рассказал об особой миссии Донецкой епархии УПЦ
10.10.21 18:45

Митрополит УПЦ Иларион - верующим Донбасса:Лишь в соборном стоянии в Православной вере Господь поможет победить
10.10.21 13:14

В Нигерии нашли неожиданное применение использованным автомобильным покрышкам
10.10.21 12:51

В Святогорской лавре верующие УПЦ празднуют 30-летие создания Донецкой епархии
10.10.21 11:37

Ученые доказали, что люди начали загрязнять атмосферу еще 700 лет назад
09.10.21 21:00

Отбор на ЧМ-2022: Украина одержала тяжелейшую победу над Финляндией
09.10.21 14:40

Патриарх Кирилл рассказал о подвиге преподобного Сергия Радонежского
09.10.21 13:23

ООН закрепила за человеком еще одно фундаментальное право
09.10.21 13:20

В Киево-Печерской лавре до 17 октября проходит выставка-ярмарка «Покровская»
09.10.21 21:00

Отбор на ЧМ-2022: Украина одержала тяжелейшую победу над Финляндией
08.10.21 22:09

В Киеве от неизвестной болезни скончался один из пионеров украинского интернета
08.10.21 19:00

Главные новости за 8 октября 2021 года
08.10.21 16:48

На шее нардепа Полякова обнаружены странные следы
08.10.21 15:51

У полиции есть две версии смерти нардепа Полякова
08.10.21 15:26

Глава обновленного Верховного Суда решила уйти в отставку
08.10.21 14:25

Таксист, подвозивший Полякова, рассказал, что происходило с депутатом перед смертью
08.10.21 13:05

Глава парламентского комитета по соцполитике от души порадовалась смерти коллеги
08.10.21 12:32

Место спикера Рады недолго оставалось вакантным
08.10.21 11:35

Названа причина смерти нардепа Антона Полякова
06.10.21 20:19

Стало известно, чего Путин хочет от Зеленского на личной встрече
06.10.21 19:18

Германию потряс неслабый нацистский скандал
06.10.21 19:00

Главные новости за 6 октября 2021 года
05.10.21 19:00

Главные новости за 5 октября 2021 года
07.10.21 19:00

Главные новости за 7 октября 2021 года
04.10.21 11:17

В Грузии узнали, что Саакашвили планировал убийства лидеров оппозиции
04.10.21 21:46

На фоне глобального сбоя в работе Facebook произошел самый большой в истории слив персональных данных
07.10.21 05:12

День «Ты важен мне»: какой праздник отмечается 7 октября 2021 года
07.10.21 21:59

Для Саакашвили в грузинской тюрьме изготовили специальную банковскую карту
07.10.21 09:14

Коронавирус в Украине: 15 125 заболевших и 314 погибших
Фото и Видео
Сильное землетрясение в Токио попало на видео
Сильное землетрясение в Токио попало на видео
Сильное землетрясение в Токио попало на видео
Сильное землетрясение в Токио попало на видео
Неизвестные развесили на мостах баннеры против Коломойского
Неизвестные развесили на мостах баннеры против Коломойского
Мэр одного из городов Ивано-Франковской области попал в ДТП
Мэр одного из городов Ивано-Франковской области попал в ДТП
Сельские школьники вместо дистанционки вынуждены копать картошку
Сельские школьники вместо дистанционки вынуждены копать картошку
В Италии начал извергаться… остров
В Италии начал извергаться… остров
Появилось видео аномальных дождей в Италии
Появилось видео аномальных дождей в Италии
Опубликовано видео смертельного землетрясения в Пакистане
Опубликовано видео смертельного землетрясения в Пакистане
Кандидата в мэры Харькова обокрали в поезде
Кандидата в мэры Харькова обокрали в поезде
На Львовщине больницы переполнены COVID-пациентами. Люди лежат даже в коридорах
На Львовщине больницы переполнены COVID-пациентами. Люди лежат даже в коридорах
Опубликованы кадры пыток и издевательств над заключенными в России (Видео 18+)
Опубликованы кадры пыток и издевательств над заключенными в России (Видео 18+)
fraza.com
Новости блогосферы
26.09.21 18:20

Европа на грани начала новой войны
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.