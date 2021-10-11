Определился победитель Лиги наций

Главное: Сегодня в финале Лиги наций встретились сборные Франции и Испании. Подопечные Дидье Дешама оказались сильнее — 2:1.

Детали: Сегодня, 10 октября, состоялся финальный поединок Лиги наций. В решающем матче встречались сборные Франции и Испании.

Первый тайм выдался довольно скучным и, как результат, завершился сухой ничьей. Зато вторая половина встречи подарила зрителям много эмоций.

Открыли счет испанцы на 64-й минуте благодаря точному удару Оярсабаля, но уже через две минуты Бензема красивейшим обводящим ударом в «девятку» сравнял счет.

А за десять минут до финального свистка Мбаппе в довольно спорном эпизоде принес французам победу — 2:1.

В «бронзовом» финале сборная Италии обыграла Бельгию со счетом 2:1.

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