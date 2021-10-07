Экс-футболист сборной Украины признался в участии в «договорняках»

Главное: Экс-полузащитник сборной Украины по футболу Максим Калиниченко рассказал про два неспортивных результата в своей карьере. Один из них он описал в подробностях.

Детали: Бывший полузащитник сборной Украины по футболу Максим Калиниченко признался в участии в договорных матчах. Об этом он поведал в своем телеграм-канале.

Когда это произошло не рассказал, однако судя по всему случились эпизоды еще на старте карьеры футболиста, предположительно во время игры за Днепр.

Как заявил Калиниченко первый договорной матч он не помнит, а вот второй описал в подробностях.

«Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный. Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все все знают, все идет нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провел...

У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали, и тот все тащит. С горем пополам один забили, я забил. Но нужен еще, а воротчик прям задолбал! Уж дело совсем к концу матча, нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается, все, как на зло, идет через одно место...

Выручил аут в близости от ворот. Защитник, который меня „опекал“, прямым текстом говорит: „Беги!“ — и открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой „опекун“ в тупую валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который „не знает“. В общем, забили мы тот пенальти... Худшего настроения после победы и забитого мяча у меня не было никогда... Ну и премиальных, естественно, никто за эту „игру“ не предлагал», — написал Калиниченко.

В тему: 3 декабря 2015 года вступил в силу закон Украины № 743-VIII «О предотвращении влияния коррупционных правонарушений на результаты официальных спортивных соревнований», который определяет меры предотвращения и выявления коррупционных нарушений, устранения их последствий и ответственность за них.

Этот закон направлен на предотвращение влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений и нарушений, связанных с коррупцией в сфере спорта.

Также законом определяются принципы, особенности субъектов и мер предупреждения и выявления указанных нарушений и устранения их последствий, а также ответственность за них.