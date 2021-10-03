Митрополит УПЦ объяснил, что значит «идти за Христом»

Главное: В начале пути за Христом стоит самоотречение и оно означает, что человек полностью предает свою жизнь Воли Божией.

«Спаситель говорит: «кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34).

Знаем, как Господь нёс Свой Крест, когда шел на Голгофу. Тот Крест был тяжелым. Господь изнемогал и падал, но донес его до Голгофы и спас нас, потому что такова была Воля Отца Небесного. Вот так и мы должны нести свой Крест», - сказал митрополит Филарет.

Владыка подчеркнул, что скорби, болезни, страдания, неприятности, которые случаются в жизни - это крест человека.

«И нужно принимать его - страдать, болеть - с радостью, потому что это действительно в определенной степени является очищением. Каждый имеет опыт болезни и помнит, что в таком состоянии человеку часто совсем не до греховных мыслей, не до развлечений и ублажения своих страстей. В состоянии болезни человек желает только одного - исцеления. Чтобы отступил недуг, чтобы вернуться к обычному течению жизни. И какой сладкой кажется эта жизнь, когда болезнь отступает. Все, что не ценили, о чем забыли в водовороте ежедневных хлопот, все получает новый смысл. Снова чувствуем и радуемся тому, как хорошо дышать свежим воздухом, когда несколько недель до того провели с насморком. Как особенно хорошо ходить и бегать своими ногами, после того как повредили их и провели несколько месяцев в гипсе. Каким бесценным является живое общение с родными и ближними после длительной самоизоляции или жизни в больничных условиях. И как хорошо молиться в родном храме, после того, как долго не мог туда попасть. Искупление грехов через большие скорби может дать нам возможность войти в Царство Божие», - сказал он.

Но идти за Христом человек может только по собственному желанию, считает архиерей.

«Господь не навязывает Свою волю. Он дает человеку свободу выбирать: быть с Богом или жить без Его опеки. Самостоятельно решаем: верить или не верить, идти за Христом или идти без Него. Жить по законам этого мира и в конце концов навеки погибнуть. Или жить по законам Священного Писания и спасти свою бессмертную душу.Спаситель говорит: «кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8, 35)», - пояснил владыка.

Митрополит Филарет отметил, что важно понимать, что призыв Спасителя потерять ради Него свою душу, не означает того, что для спасения нам не нужно заботиться о своем теле и не ценить свою жизнь. «Он обозначает то, что для спасения необходимо бороться со своими страстями. Никто не сможет отнять возможность спасения, кроме нас самих, наших грехов. Именно поэтому надо работать над тем, чтобы подчинять свое тело своему духу и вымещать из своего сердца страсти через воплощение христианских добродетелей», — заключил иерарх УПЦ