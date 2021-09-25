Предстоятель УПЦ рассказал, чем опасна зависть

Главное: Зависть уничтожает добро не только в душе человека, она уничтожает добро вокруг.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» на «Интере».

«Зависть является тормозом хорошего прогресса, зависть является тормозом духовного совершенствования, зависть не дает развиваться на земле добру», — отметил Предстоятель.

Блаженнейший поделился притчей о том, как один царь захотел определить, кто лучше: завистник или сребролюбец.

«Он нашел таких людей и поставил перед собой: „Просите у меня, чего хотите: денег, земли, море...Я дам вам. Лишь есть одно условие: если первый попросит одно, то я то же дам другому, но еще больше. Если, например, одному дам 100 золотых монет, то второму дам 200“. Завистник и сребролюбец принялись спорить, кто первый начнет просить, и не могли прийти к консенсусу. Тогда царь сказал завистнику: „Ты проси первый“. Завистник загрустил и задумался: „Царь, хочу, чтобы ты выколол мне один глаз“. — „Ты понимаешь, что ты у меня просишь? Ты можешь попросить все, что хочешь: богатств, сокровищ...А ты просишь, чтобы я выколол тебе глаз? Почему так поступаешь?“. А завистник говорит: „Если ты выколешь мне один глаз, то моему товарищу — оба“. Царь послушал эти слова и сказал: „Я думал, что сребролюбие — это страшный грех, но зависть еще страшнее“», — рассказал Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ отметил, что зависть стала причиной большого количества зла в христианской истории, но самое большое зло — это распятие Христа.

«Самое большое зло, которое сотворила зависть на земле, — это распятие нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа», — отметил Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий призвал беречься от зависти и стараться творить добро.

«Зависть уничтожает добро не только в нашей душе, в нашей совести, она уничтожает добро вокруг нас. А человек создан, чтобы жить в добре, чтобы им пользоваться и приумножать его. Бог есть Творец Вселенной, и все творение Божие есть добро...Мы должны сами делать добро, помогать ближним, чтобы люди делали добро, чтобы все могли наслаждаться добром и идти через добро к Богу, который является вечным источником жизни», — заключил Митрополит Онуфрий.

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