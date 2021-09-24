На Запорожье произошло массовое отравление в детсаду

Главное: В детском саду в городе Волнянск (Запорожская область) произошло массовое отравление детей. У всех подтвердился диагноз «острая кишечная инфекция».

Детали: В Запорожской области в городе Вольнянск произошло массовое отравление в детсаду. Пострадали девять воспитанников из трех групп. Об этом сообщает пресс-службу СБУ.

Дети обращались за медицинской помощью в местную больницу с 19 по 22 сентября. У них было повышение температуры, тошнота и диарея.

У них подтвердился диагноз «острая кишечная инфекция» (ОКИ). При этом антиген ротавируса не обнаружен.

Четыре ребенка несколько дней лечились в Вольнянской многопрофильной больнице. Однако сейчас все дошкольники находятся на домашнем лечении. Все в удовлетворительном состоянии.

По факту отравления начато санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановое мероприятие по проверке пищеблока в сфере безопасности пищевых продуктов.

В тему: 8 сентября 2021 года в одной из школ Хмельницкого произошло массовое отравление детей.

На следующий день количество пострадавших детей увеличилось до 84.

Причиной массового отравления детей в хмельницкой школе стала смертельно опасная бактерия.