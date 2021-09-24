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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россия хочет создать свой аналог TikTok

Россия хочет создать свой аналог TikTok

Александр Панько
24.09.21 09:37
149
Россия хочет создать свой аналог TikTok

Главное: В России создают аналог TikTok. Сделает это холдинг «Газпром-медиа».

Детали: Собственный аналог популярного сервиса TikTok создадут в России. Об этом заявил холдинг «Газпром-медиа».

Запустить его хотят в конце ноября – начале декабря.

Название продукта не уточняется. 

Информируется: «Мы представим новую платформу с короткими видео и вертикальным форматом контента. Одной из тенденций сегодняшнего времени является вертикализация потребления контента. 87% пользователей смартфонов потребляют контент в вертикальном виде».

В тему: В США нашли связь между TikTok и беспорядками в Капитолии.

Тэги: Россия, мир, Интернет, технологии, TikTok

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