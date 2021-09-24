Россия хочет создать свой аналог TikTok

Главное: В России создают аналог TikTok. Сделает это холдинг «Газпром-медиа».

Детали: Собственный аналог популярного сервиса TikTok создадут в России. Об этом заявил холдинг «Газпром-медиа».

Запустить его хотят в конце ноября – начале декабря.

Название продукта не уточняется.

Информируется: «Мы представим новую платформу с короткими видео и вертикальным форматом контента. Одной из тенденций сегодняшнего времени является вертикализация потребления контента. 87% пользователей смартфонов потребляют контент в вертикальном виде».

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