Ответил за хохлов... Известный футболист забанен в Facebook из-за своей фамилии

Главное: Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Хохлов, тренирующий ныне волгоградский «Ротор», не может нормально пользоваться ни Facebook, ни Instagram. Дело в том, что соцсети часто накладывают блокировки на аккаунты, публично использующие слово «хохол» и все его производные.

Детали: Главный тренер волгоградского «Ротора», экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую корпорацию Facebook. Об этом сообщает octagon.



Специалист недоволен, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев и в результате он не может использовать ни Instagram, ни Facebook.



«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — сказал Хохлов.



В иске содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определенные действия». Также Хохлов потребует компенсацию морального вреда.

Социальные сети, принадлежащие Facebook, нередко накладывают временные блокировки на аккаунты, публично использующие слово «хохол» и все его производные.

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