Эксперты оценили шансы «Динамо» и «Шахтера» в битвах против «Баварии» и «Интера»

Главное: «Динамо» и «Шахтер» готовятся встретиться с «Баварией» и «Интером». Украинским командам предрекают поражения.

Детали: Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» продолжают подготовку ко второму туру группового раунда Лиги чемпионов. Напомним, что встречи состоятся в следующие вторник и среду.

28 сентября «горняки» принимают «Интер», а 29 числа динамовцы сыграют в гостях против «Баварии».

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже оценили шансы украинских команд и видят их аутсайдерами матчей.

Так, на победу «Шахтера» ставят 5,5 к 1, на ничью – 4,2 к 1, а шансы на успех «Интера» оценивают как 1,6 к 1. Самыми вероятными исходами поединка называют ничью 1-1 (8 к 1) и победы итальянцев со счетом 1-0, 2-0 или 2-1 (8,5 к 1).

Шансы на победу в Мюнхене «Динамо» оценивают куда скромнее – 29 к 1. На ничью ставят 11 к 1, успех «Баварии» оценивают как 1,08 к 1. Самым вероятным исходом встречи называют победу хозяев со счетом 3-0 (6,5 к 1).

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