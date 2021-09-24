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Новости > Международный день караванщика: какой праздник отмечается 24 сентября 2021 года

Международный день караванщика: какой праздник отмечается 24 сентября 2021 года

Агата Кловская
24.09.21 05:29
122
Международный день караванщика: какой праздник отмечается 24 сентября 2021 года

Сегодня, 24 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Международный день караванщика и Федорины вечерки.

Международный день караванщика

Появился данный праздник в 1995 году благодаря международной организации ICHCA, занимающейся безопасностью и развитием транспортно-грузовых перевозок.

Примечательно, что до сих пор никто не может точно сказать, кому же обязаны караванщики датой: Уильяму Адамсу, первому европейцу, который достиг берегов Японии, или пророку Мухаммеду: тот в этот день в 622 году завершившему путешествие из Мекки в Медину.

Федорины вечерки

Народно-христианский праздник. Православные почитают память Преподобной Феодоры Александрийской Младшей. В народе же его связывали с окончанием уборки урожая овощных культур. К этому времени начинали рубить капусту для заквашивания и готовили из нее всевозможные блюда, а также варили пиво.

По приданию Федора была молодой красивой девушкой из Александрии. Однажды, поддавшись влиянию колдуньи, решилась на измену с мужчиной, побуждаемым дьяволом, и предала своего мужа. Она поверила словам хитрой сводницы, которая обещала, что никто не узнает о содеянном, потому что ночная тьма все скроет. На утро девушка поняла, что ничего невозможно утаить от бога, поскольку ему ведомы не только дела человека, но и все его помыслы.

Федора раскаялась в своем поступке и решила искупить грех. Для этого она остригла длинные волосы и ушла из дома, надев мужскую одежду. Женщина попала в мужской монастырь, где выполняла любые поручения и справлялась даже с самой сложной работой. Многие поступки она совершала, не смотря на опасность. Например, усмирила огромного крокодила, который обитал в озере неподалеку и пожирал людей; высохший колодец она наполнила водой; когда пришлось в ночное время возвращаться в монастырь, ее не тронули дикие звери.

Молилась преподобная неустанно до самой своей смерти. Ей удалось сохранить свою тайну несмотря на клевету и обвинения в совращении молодой девушки, ребенка которой воспитывала в роли отца. Федора безмолвно перенесла наказание, несмотря на то, что его не заслуживала. Господь простил женщину за благие дела, и она была прославлена в лике святых.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День памяти преподобномученицы Ии Персидской;

- в 1724 году начала работу Парижская фондовая биржа;

- в 1957 году в Барселоне открыт стадион «Камп Ноу»;

- в 1999 году на Бейкер-стрит в Лондоне появился памятник Шерлоку Холмсу.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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