В Мариуполе состоялось освящение армянского хачкара

17 сентября в Мариуполе (Донецкая область) состоялась церемония открытия и освящения памятного армянского хачкара (креста-камня), посвященного невинным жертвам украинского и армянского народов. Как сообщает AnalitikaUA.net, освящение хачкара провел отец Юсик Нуриджанян.

На мероприятии присутствовали заместитель председателя Союза армян Украины Давид Мкртчян и представитель Союза армян Украины в Донецкой области Рубен Макарян, представители местной власти, духовенство, а также гости из армянских общин.

Как отметил, заместитель председателя Союза армян Украины Давид Мкртчян, к сожалению, даже в 21 веке не удается избежать невинных жертв в результате конфликтов.

Как известно, с 2015-го года по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна было установлены несколько десятков хачкаров во всех областях Украины. Экспозиция музея в древнейшем храме Украины — Софии Киевской, также пополнилась армянским хачкаром, который посвящен крестителю Руси князю Святому Владимиру и Анне Византийской, как символ многовековой дружбы армянского и украинского народов.

С 2019 года хачкары по инициативе армян Украины начали устанавливать уже и в населенных пунктах Армении.