На Ровенщине умер 8-летний мальчик с коронавирусом

Главное: В одной из больниц Ровенской области умер 8-летний мальчик. Он был госпитализирован с коронавирусом.

Детали: В Ровенской области умер 8-летний мальчик, у которого обнаружили коронавирус. Об этом пишет местное издание ЧаРівне.

Маленький житель Ровенского района поступил в областную больницу в тяжелом состоянии.

По словам координатора вакцинации в Ровенской области Елены Гандзюк, кроме COVID-19 у него была тяжелая патология.

В тему: В ближайшее время должна появиться вакцина от коронавируса для детей.