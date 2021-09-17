В Пекине озвучили слоган Олимпийских игр, которые могли бы пройти в Украине

Главное: Девизом зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, стала фраза «Вместе ради общего будущего». Когда-то провести это соревнование в Украине хотел президент Виктор Янукович.

Детали: Организационный комитет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине представил девиз спортивного форума, который пройдет в 2022 году. Как сообщается на официальной странице турнира в Instagram, он выбран в контексте стремления стран побороть пандемию коронавируса.

Девиз «Вместе ради общего будущего» «отражает способность Игр преодолевать глобальные вызовы как сообщества с общим будущим для человечества» и «демонстрирует единство и коллективные усилия, воплощая основные ценности и видение Олимпийского движения, а также цель достижения единства, мира и прогресса во всем мире».

В тему: 16 октября 2013 года на выездном заседании Совета регионов в Борисполе участники единогласно проголосовали за подачу Украиной заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года, несмотря на дороговизну подготовки к ее проведению.