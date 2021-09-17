В Киеве парень сжег автомобиль соседа из-за неправильной парковки

Главное: 27-летний рецивидист сжег автомобиль во дворе одного из домов Киева. Свои действия он объяснил обидой на неправильную парковку соседа.

Детали: В ночь на 17 сентября в полицию поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажки на ул. Ольжича горит авто. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, на момент прибытия правоохранителей пожар ликвидировали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания никто не пострадал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что к поджогу причастен уроженец Киева, 1994 г. р.

Оперативники установили его местонахождение и доставили в управление полиции. В ходе допроса мужчина признался в совершении преступления и объяснил свой поступок тем, что хотел проучить владельца автомобиля из-за того, что он, по его мнению, неправильно припарковал «ГАЗ».

Автомобиль долгое время стоял во дворе дома, в нем хранились фрукты и овощи.

Правоохранители говорят, что фигурант ранее имел проблемы с законом из-за незаконного хранения наркотиков и оружия.

Ему объявлено о подозрении по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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