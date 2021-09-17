Чиновники на суровой Николаевщине придумали оригинальный способ заделать дыру в потолке

Главное: Сотрудники райадминистрации на Николаевщине вместо ремонта завесили дырку на потолке флагом Украины.

Детали: Чиновники Николаевской районной государственной администрации придумали оригинальный способ скрыть дыру в потолке одного из кабинетов. Как сообщил главный редактор издания «Никвести» Олег Деренюга на своей странице в Facebook, для этого они воспользовались государственным флагом Украины.

«Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живем», — написал он, приложив фото.

В тему: В мае 2021 года в Киеве на улице Грушевского житель Херсона сорвал украинский флаг с фасада здания Дирекции молодежного павильона «Киевская роза» Центрального парка культуры и отдыха Киева.