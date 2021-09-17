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Новости > Чиновники на суровой Николаевщине придумали оригинальный способ заделать дыру в потолке

Чиновники на суровой Николаевщине придумали оригинальный способ заделать дыру в потолке

Александр Панько
17.09.21 13:27
306
Чиновники на суровой Николаевщине придумали оригинальный способ заделать дыру в потолке

Главное: Сотрудники райадминистрации на Николаевщине вместо ремонта завесили дырку на потолке флагом Украины.

Детали: Чиновники Николаевской районной государственной администрации придумали оригинальный способ скрыть дыру в потолке одного из кабинетов. Как сообщил главный редактор издания «Никвести» Олег Деренюга на своей странице в Facebook, для этого они воспользовались государственным флагом Украины.

«Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живем», — написал он, приложив фото.

В тему: В мае 2021 года в Киеве на улице Грушевского житель Херсона сорвал украинский флаг с фасада здания Дирекции молодежного павильона «Киевская роза» Центрального парка культуры и отдыха Киева.

Тэги: Николаевская область, ремонт, Флаг Украины, курьезы, новости Украины, Олег Деренюга

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