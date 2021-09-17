На Ровенщине в ночном клубе изнасиловали 13-летнюю девочку

Главное: Ночью 12 сентября на территории одного из развлекательных комплексов в Ровенской области была изнасилована 13-летняя девочка. Преступнику грозит солидный срок.

Детали: В Ровенской области на территории одного из развлекательных комплексов мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Преступление произошло ночью 12 сентября. В полицию обратилась мать потерпевшего ребенка.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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