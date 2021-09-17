«Страны у нас не останется»: Трамп сделал сенсационное заявление о будущем США

Главное: Бывший президент США Дональд Трамп в эфире местного телевидения спрогнозировал исчезновение своего государства в ближайшие три года.

Детали: По мнению 45-го президента США Дональда Трампа, с момента вступления в должность нынешнего американского лидера Джо Байдена государство «катится под откос, как никогда прежде». Как сообщает Huffington Post, он спрогнозировал, что к следующим выборам оно исчезнет.

«Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется», — заявил Трамп в эфире одного из местных телеканалов.

Отметим, что после этих слов ведущий сразу завершил интервью.

В тему: 16 августа 2021 года Дональд Трамп призвал нынешнего президента Джо Байдена уйти в отставку из-за событий в Афганистане, где к власти пришли талибы.