В Днепре 50-летний строитель хотел устроиться на работу, но утонул в луже

Главное: В Днепре при странных обстоятельствах скончался мужчина, пришедший устраиваться на работу. По данным СМИ, он утонул в луже возле стройки.

Детали: В Днепре на ул. Маршала Судца обнаружили труп мужчины, который, по предварительным данным, захлебнулся в луже. Как сообщает «Информатор», умершему около 50 лет.

Известно, что он пришел устраиваться работать на местной стройке. После собеседования он вышел и упал в лужу якобы из-за плохого самочувствия.

Окружающие не сразу заметили это и в итоге он захлебнулся.

На место приехали медики и полицейские, работала следственно-оперативная группа.

В тему: В апреле 2006 года в селе Балашивка Березновского района полуторагодовалый ребенок утонул в луже возле дома.