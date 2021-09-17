В России начались парламентские выборы: Единый день голосования продлится 3 дня

Главное: Несмотря на то, что Единый день голосования в РФ в этом году назначен на 19 сентября, выборы в Государственную думу и ряд местных законодательных собраний начались уже сегодня.

Детали: В России началось трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Как сообщает Lenta.ru, первыми в 8 часов утра по местному времени открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке.

В 8 утра по Московскому времени, которое на данный момент совпадает с Киевским, началось голосование в столице России и регионах, расположенных в том же часовом поясе. Последними, спустя час, заработали участки самого западного региона России — Калининградской области.

Одновременно с этим в 39 регионах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах — прямые выборы глав регионов. Еще в трех субъектах губернаторов выберут голосованием членов парламента.

Единый день голосования в 2021 году назначен в России на 19 сентября. При этом избирательные участки по всей стране будут работать в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

В тему: По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, наша страна будет фиксировать нарушения в связи с проведением Российской Федерацией выборов в Государственную думу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

«Не случайно чуть больше недели назад РФ отказалась продлить мандат двух миссий ОБСЕ, которые работали в пунктах пропуска на российско-украинской границе. Отсутствие этих миссий способствует, по сути, усилиям России по организации избирательных каруселей — подвоз избирателей для создания эффекта волеизъявления людей», — заявил дипломат во время онлайн-брифинга 16 сентября.

По словам представителя украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша, российская сторона в отказалась обсуждать незаконное голосование за депутатов Госдумы в ОРДЛО, сославшись на то, что это вопрос не относится к минским соглашениям.