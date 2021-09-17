В Минздраве объяснили, почему растет заболеваемость коронавирусом в Украине

Главное: В Украине растет заболеваемость коронавирусом. Глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил, с чем это связано и заявил, что рост заболеваемости был прогнозируемым.

Детали: В Министерстве здравоохранения объяснили, почему заболеваемость COVID-19 в Украине растет.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине, который наблюдается в последние недели, был прогнозируемым, как сообщает канал Коронавирус в регионах.

«Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и прогнозируемо у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться», — отметил Ляшко.

Среди факторов роста заболеваемости названы также температурные условия, начало учебного года, и то, что вирус в этот период времени наиболее часто передается от человека к человеку.

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