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Новости > Силовики заподозрили столичных автодоровцев в растратах

Силовики заподозрили столичных автодоровцев в растратах

Александр Панько
15.09.21 20:39
308
Силовики заподозрили столичных автодоровцев в растратах

Главное: Сотрудники киевской прокуратуры вместе со следователями полиции провели обыски в целом ряде коммунальных предприятий столицы. Они подозревают чиновников в растратах бюджетных денег на обустройстве дорог.

Детали: Сегодня правоохранители провели обыски в служебных помещениях КК «Киевавтодор», КП «Киевавтодормост» и 10 районных КП ДЭУ города Киева. Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, следственные действия проводились в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета Киева.

Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли документы, касающиеся закупок, осуществленных за счет средств столичного бюджета, а также сведений о расходах коммунальных предприятий:

— приобретение и установка ограничительных антипарковальных столбиков, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей в стоимости более чем 700 грн за единицу, несмотря на идентичность этих изделий;

— завышение коммунальными предприятиями объемов расходов материальных ценностей (солей, песко-соляной смеси, горюче-смазочных материалов);

— списание топлива на транспортные средства, которые фактически не использовались;

— использование коммунального автотранспорта в личных целях и предоставление его в пользование третьим лицам с целью получения неправомерной выгоды;

— незаконное трудоустройство и осуществление выплат заработной платы работникам, которые фактически не работали, а также по другим фактам присвоения.

В тему: 2 сентября 2021 года сотрудники СБУ провели обыск в кабинете мэра Полтавы Александра Мамая.

Тэги: Киев, обыск, криминал, Киевавтодор, Прокуратура Киева, Национальная полиция Украины, новости Украины

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