Дельта-коронавирус царит в Харьковской области

Главное: Штамм коронавируса «Дельта» доминирует в Харьковской области. У большинства людей заболевание протекает в легкой форме.

Детали: В Харьковской области доминирует штамм коронавируса «Дельта». Об этом заявил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, сообщает Kharkiv Today.

По его словам, на прошлой неделе были направлены 50 образцов отобранного материала в лабораторию в Киеве. Мы получили перед выходными подтверждение, что из 50 отправленных, 45 — подтвержденные образцы на «Дельту».

«Мы уже имеем официальное подтверждение, что именно „Дельта“ у нас царит на территории области», — заявил он.

Речь идет как о жителях Харькова, так и области, у большинства заболевание протекает в легкой форме. Ни один из них не госпитализированный.

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